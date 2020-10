Spremembe: na rdečem seznamu več delov Hrvaške in Avstrije SiOL.net Vlada je na petkovi dopisni seji sklenila, da lahko tudi potniki iz držav ali administrativnih območij na oranžnem seznamu v Slovenijo vstopajo brez omejitev. Prej je to veljalo samo za potnike iz zelenih držav. Na zelenem seznamu držav ni več Srbije, na rdečem seznamu pa so med drugim Avstrija z izjemo dežele Koroške, več hrvaških županij in različne italijanske dežele.

