Navodila: to morate narediti, če ste okuženi ali ste bili v stiku z okuženim SiOL.net Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je objavil navodila za tiste, ki so bili izpostavljeni okužbi z novim koronavirusom oziroma so jim okužbo potrdili. Zadnji naj ostanejo doma v izolaciji, ki se predvidoma konča po desetih dneh. Pogoj pa je, da so bili zadnjih 48 ur brez simptomov in znakov bolezni.

