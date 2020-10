Minister Cigler Kralj hvaležen mladi generaciji, da je priskočila na pomoč Vlada RS Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede epidemije novega koronavirusa so sodelovali minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Nuška Čakš Jager, Mateja Logar s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja pri Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in vladni govorec Jelko Kacin.

