Vodstvo tekmovanja v prvi ligi Telekom Slovenije je zaradi več okužb z novim koronavirusom v ekipi Domžal prestavilo dve tekmi tega kluba. Tekmi 9. in 10. kroga Aluminij - Domžale in Bravo - Domžale, ki bi morali biti odigrani danes oziroma 2. novembra, bodo prestavili. V taboru Domžal so z odločitvijo zadovoljni.



