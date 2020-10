Policisti od občanov prejeli 28 prijav o kršitvah odloka o prepovedi gibanja med občinami, sami pa s Lokalec.si Policisti so v torek, ko je začela veljati prepoved gibanja med občinami, opravili nadzore na 2271 javnih krajih. Izrekli so 122 opozoril in izdali 57 plačilnih nalogov in hitrih postopkov. Kljub temu na policiji ugotavljajo, da večina ljudi meje občin prehaja iz opravičljivih razlogov. Od sobote so namreč policisti izvirno pristojni za nadzor nad izvajanjem […]

