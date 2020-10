Obrambni minister Matej Tonin je skupaj z ministroma Janezom Ciglerjem Kraljem in Alešem Hojsom danes, pred dnevom spomina na mrtve, na ljubljanskih Žalah položil vence vojakom in policistom padlim v vojni za Slovenijo leta 1991, je na Twitterju objavilo ministrstvo za obrambo. "Njihove žrtve so tlakovale pot samostojni Sloveniji," so zapisali.