Bo po neverjetnem početju to novo evropsko žarišče covid-19? #video SiOL.net V petek je za posledicami koronavirusne bolezni umrl metropolit Amfilohije, vodja Srbske pravoslavne cerkve v Črni gori. Verniki so se od metropolita masovno poslavljali pred cerkvijo Kristusovega vstajenja v Podgorici, pri tem pa se niso ozirali na ukrepe za omejevanje prenosa okužb z novim koronavirusom. Nekateri najbolj goreči privrženci verskega vodje so celo poljubljali njegovo truplo.

