Tudi generalni direktor WHO Ghebreyesus je v samoizolaciji Reporter Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je zaradi stika z osebo, pri kateri so s testom potrdili okužbo z novim koronavirusom, v samoizolaciji. "Dobro sem in nimam nobenih bolezenskih znakov, a bom v naslednji

Sorodno







































































































































































































































































































Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Janez Janša

Jože Pučnik

Boštjan Nachbar

Vid Kavtičnik