V živo: visok zaostanek Krke v Beogradu Sportal Košarkarji Krke v 5. krogu lige ABA pravkar gostujejo pri Crveni zvezdi, ki je ob Budućnosti še edino nepremagano moštvo v ligi. Da je delo še težje, Vladimir Anzulović ne more računati na kar nekaj igralcev. Člani Kopra Primorske so v nedeljo visoko izgubili s Cibono, tekma med Cedevito Olimpijo in Budućnostjo pa je bila zaradi več primerov okužb z novim koronavirusom v črnogorskem košarkarskem kolektivu prestavljena.

