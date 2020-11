Cizelj: Število hospitaliziranih naj bi doseglo vrh okoli petka Lokalec.si Učinki zadnjih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, zlasti tistih, ki se nanašajo na šole, in tistih, ki so omejili prehajanje med občinami, so že vidni. Epidemija se namreč širi počasneje, je dejal vodja odseka za reaktorsko tehniko na Institutu Jožef Stefan Leon Cizelj. Število hospitaliziranih naj bi doseglo vrh okoli petka. Takrat naj bi […]

