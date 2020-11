Čebašek-Travnikova: Številni zdravniki in sestre že okuženi, sistem se sesuje, ko ... Večer Zdravniki primarnega zdravstva in zobozdravniki so ob epidemiji novega koronavirusa obremenjeni ter pogosto premalo slišani, je poudarila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Zdenka Čebašek-Travnik. Dodala je, da primarno zdravstvo ni vključeno v sprejemanje ukrepov in da zbornica ni del svetovalne skupine.

