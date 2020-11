FJK: 366 okužb, 8 žrtev Primorski dnevnik V FJK so danes ob 5233 testiranjih, kar je za enkrat več od včerajšnjega števila brisov (2557), potrdili 366 okužb z novim koronavirusom (včeraj 218). Delež pozitivnih brisov je bil 6,9-odstoten (v ponedeljek 11,7 %). Umrlo je 8 bolnikov s covidom-19. Doslej se je v FJK z novim koronavirusom okužilo 11.828 ljudi, in sicer 4415 na Videmskem, 3887 na Tržaškem, 2146 na Pordenonskem in 1251 na Goriškem ...

