Trump ali Biden? 24ur.com Američani čakajo trenutek, ko bodo izvedeli, kdo bo državo vodil prihodnja štiri leta. Novega predsednika veliko dela. Doma bo treba obnoviti gospodarstvo, ukrotiti širjenje novega koronavirusa, urediti zdravstvo in reševati pereča vprašanja rasnih napetosti, migracij in ideološkega prepada, ki nevarno deli družbo. Veliko pričakuje tudi mednarodni politični oder, ki pogreša jasnejšo vlogo ZDA in ...

