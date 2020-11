Po obiskih volišč strm porast okužb v ZDA 24ur.com V Združenih državah Amerike, kjer je bil v torek volilni dan na splošnih volitvah, so v zadnjih 24 urah potrdili 99.660 novih okužb z novim koronavirusom, kažejo podatki Univerze Johnsa Hopkinsa. To je največ do zdaj. Razmere se še zaostrujejo v Evropi, države zato sprejemajo nove ukrepe za zaustavitev širjenja, v Angliji je začela veljati delna karantena.

