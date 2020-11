FJK: 436 okužb, 3 žrtve; Italija: 30.550 okužb Primorski dnevnik V Italiji so danes potrdili 30.550 okužb z novim koronavirusom (211.831 brisov, delež pozitivnih 14,4 %), 352 pa je bilo smrtnih žrtev. V FJK so danes ob 5033 testiranjih (včeraj 5233) potrdili 436 okužb z novim koronavirusom (včeraj 366). Delež pozitivnih brisov je bil 8,6-odstoten (v ponedeljek 6,9 %). Umrli so trije bolniki s covidom-19 (včeraj 8). Število smrtnih žrtev od začetka epidemije je ...

