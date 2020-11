Na skupni seji dveh odborov državnega zbora se bo nadaljevala razprava o kršitvi vladnih predpisov za preprečevanje širjenja okužb, ki jo je zakrivila ministrica za izobraževanje Simona Kustec. Slednja se je na seznamu kršiteljev predpisov in priporočil pridružila predsedniku države, premierju, zunanjemu in notranjemu ministru, ministru za javno upravo in direktorju NIJZ.