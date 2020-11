FOTO: Varovalci SVZ Hrastovec že nameščeni v športni dvorani v Voličini Lokalec.si Iz Socialno varstvenega zavoda Hrastovec so v sredo popoldne preselili 53 zdravih stanovalcev v športno dvorano v Voličini. Danes so sporočili, da so bili včeraj popoldne uspešno preseljeni zdravi stanovalci iz depandanse C v športno dvorano v Voličini. S pomočjo civilne zaščite Lenart, nekaj prostovoljcev in zaposlenimi zavoda Hrastovec so poskušali stanovalcem pripraviti kar se […]

