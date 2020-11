Spodbudne številke, a še ni čas za evforijo Gorenjski glas Ljubljana - Včeraj so v državi ob 6311 opravljenih testih potrdili 2027 novih okužb. Delež pozitivnih testov je 32 odstotkov, kljub temu pa reprodukcijsko število R še naprej pada in znaša 1,14. To pomeni, da en prebivalec okuži 1,14 drugih...

Sorodno

















































































































































Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tim Gajser

Andrej Vizjak

Primož Roglič

Jelko Kacin