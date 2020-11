Zaradi počasnega štetja glasov se iz njih norčuje cel svet SiOL.net Družbena omrežja so preplavile objave, v katerih se uporabniki norčujejo iz precej počasnega štetja glasovnic v ameriški zvezni državi Nevada. Oblasti so sicer pojasnile, da štetje poteka po pričakovanjih in v skladu z zakonodajo ter da še vedno prejemajo glasovnice, ki so bile pravočasno oddane po pošti. Kljub temu pristojni niso mogli preprečiti, da Nevada na spletu ne bi postala tarča posmeha.

