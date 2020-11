Facebook odstranil stran Trumpovih podpornikov zaradi pozivov k nasilju Dnevnik Družbeno omrežje Facebook je v četrtek odstranilo stran hitro rastoče skupine podpornikov predsednika ZDA Donalda Trumpa “Stop the Steal”, ki so pozivali k nasilju in ponavljali Trumpove obtožbe o tem, da demokrati kradejo volitve. Stran je skoraj...

