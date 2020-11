Študija: kombinacija ukrepov lahko širjenje virusa zniža za 52 odstotkov SiOL.net Najbolj učinkovita pri zajezitvi širjenja novega koronavirusa je kombinacija ukrepov, ki lahko širjenje virusa zmanjša za 52 odstotkov, ugotavlja študija, objavljena v znanstveni reviji The Lancet. Kot so še ugotovili raziskovalci, odprtje šol in odprava prepovedi zbiranja več kot deset oseb močno vplivata na porast širjenja okužb z novim koronavirusom.

