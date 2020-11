V ZDA so v petek tretji dan zapored potrdili rekordno dnevno število okužb z novim koronavirusom. Po podatkih Univerze Johna Hopkinsa so jih do petka zvečer v 24 urah potrdili 127.021. Umrlo je še 1149 bolnikov s covidom-19. Po poročanju medijev so okužbo potrdili tudi Marku Meadowsu, vodji kabineta predsednika ZDA Donalda Trumpa.