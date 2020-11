V FJK potrdili 872 novih okužb Primorski dnevnik V FJK so danes ob 8629 testiranjih potrdili 872 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih brisov je bil 10.10 odstoten. Umrlo je 7 bolnikov s covidom-19. Število smrtnih žrtev se je povečalo na 442. Od začetka pandemije je bilo v FJK skupno 14.224 okuženih, in sicer 4434 v Trstu, 5525 v Vidmu, 2594 v Pordenonu in 1501 v Gorici. Tem je treba prišteti 170 oseb izven dežele. Aktivno okuženih ...

