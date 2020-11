Prehajanje občinskih meja za obisk vulkanizerja in opravljanje drugih storitve s področja prometa Lokalec.si Bliža se zimska sezona za voznike, od 15. novembra morajo biti vozila v skladu z zakonodajo opremljena z zimsko opremo. AMZS je tudi letos pripravil nabor nasvetov in priporočil, kako naj se vozniki pripravijo na zahtevnejše vozne razmere. Glede na aktualno zdravstveno situacijo in ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa pa članom in strankam AMZS […]

Sorodno































































































































































































Oglasi Omenjeni AMZS

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Jelko Kacin

Zdravko Počivalšek

Tadej Pogačar