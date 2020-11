Na Hrvaškem rekordno število smrti. Strokovnjaki pozivajo vlado, naj ukrepa. SiOL.net Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob 8.787 izvedenih testih potrdili 2.543 okužb z novim koronavirusom, zabeležili pa so tudi novo rekordno število umrlih bolnikov z boleznijo covid-19 v enem dnevu. V soboto je pri naših južnih sosedih umrlo 42 ljudi s covid-19. Gre za drugi zaporedni dan, ko so na Hrvaškem zabeležili rekordno število smrti bolnikov s covid-19. V petek so našteli 34 smrtnih žrtev novega koronavirusa.

