Pri Kopru iz devetega nadstropja v globino zgrmela moški in ženska SiOL.net Policisti preiskujejo smrt moškega in ženske, ki so ju danes zjutraj pred stanovanjskim blokom na Cesti na Markovec pri Kopru našli stanovalci blokov, poročajo Primorske novice. Kaj natanko je bil povod za tragedijo, še ni znano, več informacij pa naj bi bilo znanih v ponedeljek.

