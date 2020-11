Moški in ženska padla iz devetega nadstropja bloka v Kopru RTV Slovenija Koprski policisti preiskujejo smrt 49-letne ženske in moškega, katerih trupli so našli pred stanovanjskim blokom v Kopru. Policija dogodek preiskuje, umrla naj bi po padcu z balkona.

