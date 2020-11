Policija še ne more potrditi, ali je šlo pri padcu z balkona v Kopru za umor Dnevnik Potem ko so v nedeljo pred stanovanjskim blokom v Kopru našli žensko in moško truplo, so s Policijske uprave (PU) Koper danes sporočili, da trenutno ne morejo potrditi navedb v medijih, da je bilo storjeno kaznivo dejanje umora, saj preiskovalne...

