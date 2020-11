Tragedija v Kopru: umrla 49-letna domačinka in njen 51-letni partner iz Hrvaške 24ur.com V nedeljo zjutraj so v Kopru pod balkonom stanovanjskega bloka odkrili trupli mrtvega moškega in ženske. Policisti so ugotovili, da gre za 49-letno domačinko in njenega 51-letnega zunajzakonskega partnerja, ki je hrvaški državljan. Niso potrdili, ali je šlo za kaznivo dejanje, saj preiskovalne aktivnosti še potekajo.

Sorodno























Oglasi Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Simona Kustec Lipicer

Janez Janša

Tadej Pogačar

Jelko Kacin