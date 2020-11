Kljub zatrjevanju, da so pripravljeni, znova težave v delovanju spletnih učilnic 24ur.com Po podaljšanih jesenskih počitnicah je znova stekel pouk za osnovnošolce. A ti se ne bodo vrnili v šolske klopi, temveč z izobraževanjem nadaljujejo na daljavo. Uporabniki so zjutraj poročali o nekaj začetnih težavah s sistemom, saj spletne učilnice niso delovale oziroma so delovale zelo počasi. Iz Arnesa so kmalu sporočili, da so izboljšali stanje na učilnicah in da je odzivnost storitve zdaj do...

Sorodno



















































Oglasi Omenjeni Arnes

Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Simona Kustec Lipicer

Tadej Pogačar

Matjaž Kek