Pfizer in BioNtech izdelala prvo cepivo, ki nudi 90-odstotno zaščito 24ur.com Danes je 'velik dan za znanost in človeštvo', je ob rezultatu, ki kaže, da cepivo družb Pfizer in BioNTech daje 90 odstotno zaščito pred koronavirusom, dejal izvršni direktor Pfizerja Bourla. Družbi nameravata za odobritev uporabe cepiva zaprositi do konca meseca.

