V FJK so ob včerajšnjem nedeljskem nižjem številu testiranj - opravili so jih 2324 -, potrdili 320 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih brisov je bil 13,76-odstoten in se je tako nekoliko povečal v primerjavi s sobotnimi podatki. Umrlo je 5 bolnikov s covidom-19. Od začetka pandemije se je doslej v FJK skupno okužilo 15048 ljudi, in sicer 4594 v Trstu, 5984 v Vidmu, 2709 v Pordenonu ...