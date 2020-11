V FJK umrlo 20 bolnikov Primorski dnevnik V FJK so v zadnjih 24 urah potrdili 482 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih brisov je bil 7,4-odstoten, medtem ko je bil včeraj 13,76-odstoten. Umrlo je kar 20 bolnikov s covidom-19, največ doslej v enem dnevu, od tega devet v Trstu. Od začetka pandemije se je v FJK skupno okužilo 15.530 ljudi, in sicer 4669 v Trstu, 6180 v Vidmu, 2855 v Pordenonu in 1637 v Gorici. Tem je treba priš ...

