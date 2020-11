Slovenski policisti na območju naselja Janče, v bližini Ljubljane, ki sicer sodi pod istoimensko mestno občino, obravnavajo smrt štirih ljudi. Na kraj so po pozivu prihiteli sinoči okrog 21. ure. Po prvih podatkih je 22-letnik s hladnim in strelnim orožjem umoril tri ožje sorodnike, stare 26, 56 in 60 let. Policisti so na kraju našli mrtvega tudi osumljenca, so sporočili.