Potem ko so v nedeljo pred stanovanjskim blokom v Kopru našli trupli zunajzakonskih partnerjev, je včeraj odjeknila vest, da je na Jančah pri Ljubljani 22-letnik umoril sestro, očeta in mamo ter nato sodil še sebi. Slovenijo so v minulih letih sicer večkrat pretresle družinske tragedije.