[Video] Tragedija družine Bučar: kdo so žrtve in kdo je morilec. Trojni umor in samomor na Jančah Nova24TV Anton Bučar, lastnik kmetije v zaselku Dolgo Brdo blizu Janč, je v soboto, 24. oktobra, praznoval 60 let. Dobra dva tedna pozneje je umrl pod roko 22-letnega sina. Kmetiji se je drugače reklo pri Počkovih. Kmetija leži nekaj sto metrov severneje od hiše Ulčarjevih. Tam je leta 2006 Ljubico Ulčar umoril razvpiti morilec Silvo Plut. […] The post [Video] Tragedija družine Bučar: kdo so žrtve in kdo ...

