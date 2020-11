(VIDEO + FOTO) Tragedija družine Bučar: kdo so žrtve in kdo je morilec. Trojni umor in samomor na Ja Demokracija Anton Bučar, lastnik kmetije v zaselku Dolgo Brdo blizu Janč, je v soboto, 24. oktobra, praznoval 60 let. Dobra dva tedna pozneje je umrl pod roko 22-letnega sina. Kmetija na naslovu Dolgo Brdo 5 leži nekaj sto metrov severneje od hiše Ulčarjevih. Tam je leta 2006 Ljubico Ulčar umoril razvpiti morilec Silvo Plut. Poldrugo desetletje kasneje se je družinska tragedija odvijala na kmetiji Bučarjevih. ...

