Gantar: Razmere niso take, da bi lahko razmišljali o sproščanju ukrepov 24ur.com Lahko pričakujemo zaostritev ukrepov in omejitev nenujnih dejavnosti, kot to predlaga zdravstveni minister za 14 dni? Število oseb, ki zaradi okužbe z novim koronavirusom potrebujejo hospitalizacijo, namreč še vedno narašča. Omejitev gibanja na en kilometer od doma sicer ni bila njegov predlog, gre pa za enega od predlogov strokovne skupine v primeru poslabšanja razmer, je priznal.

