Vodja oddelka za intenzivno terapijo na infekcijski kliniki UKC Ljubljana Matjaž Jereb je opozoril, da ne glede na ocene, da smo v Sloveniji dosegli vrh v drugem epidemičnem valu, še ni razloga za sproščenost ali sproščanje sprejetih ukrepov. Poudaril je, da so razmere v bolnišnicah kritične in da so ves čas na meji obvladovanja razmer.