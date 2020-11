Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20.45 v Stožicah igrala predzadnjo tekmo v drugi izvedbi lige narodov. Gostila bo Kosovo, zmaga pa bi pomenila nov velik korak k prvemu mestu v skupini 3 lige C in posledičnemu napredovanju v ligo B. Kot pa opozarjajo v slovenskem taboru, bo to vse prej kot lahko.



