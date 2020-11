Iličić spomnil na Ačimovića in odprl avtocesto do mesta, ki si ga želimo SiOL.net Slovenija je v predzadnji tekmi lige narodov z golom Josipa Iličića z enajstmetrovke v 94. minuti premagala Kosovo z 2:1. Varovanci Matjaža Keka, ki je tik pred tekmo ostal brez kapetana Jana Oblaka, so pred zadnjo, sredino tekmo v Grčiji vodilni v svoji skupini lige narodov in v odličnem položaju v lovu na mesto najboljšega med vsemi reprezentancami v C ligi narodov, ki odpira vrata za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2022.

Sorodno





































































Oglasi