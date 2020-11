Nogometaši že v Atenah, od koder prihajajo dobre novice SiOL.net Slovenska nogometna reprezentanca je prispela v Atene, kjer jo v sredo ob 20.45 po slovenskem času čaka zadnja tekma v ligi narodov. Vzdušje je dobro po spodbudni nedeljski predstavi proti Kosovu in zmagi, ki je Slovenijo pripeljala do tega, da ji za prvo mesto v skupini 3 lige C zadošča že neodločen izid.

Sorodno































































Oglasi Omenjeni Grčija

Kosovo Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Tomaž Gantar

Borut Pahor

Jelko Kacin