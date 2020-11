S čudovitim razlogom poljubil žogo in porušil 18 let star rekord SiOL.net Slovenski nogometni reprezentant Jasmin Kurtić si je po zadetku proti Kosovu dal duška. Žogo je v navalu čustev pospravil pod dres, poudaril ''trebušček'' in po sladki zmagi z 2:1 pojasnil, kako zadetek posveča družini, novemu naraščaju. Simpatični in vedno borbeni Belokranjec je s tem poskrbel za prav poseben slovenski rekord, ki spada v kategorijo skoraj neverjetnih dosežkov.

