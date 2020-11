Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar se je danes v Pragi udeležil Praškega evropskega vrha, na katerem je skupaj z zunanjimi ministri Češke, Slovaške in Avstrije nastopil na panelu o prihodnosti in vlogi Evropske unije v post-pandemičnem svetu. V svojem nastopu je poudaril, da je čas za razmislek, kako narediti Evropsko unijo boljšo, močnejšo in odpornejšo, predvsem pa bolj samozavestno glede ...