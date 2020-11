V UKC Maribor so zaradi povečanega števila okužb s covidom-19 in s tem umrlih presegli kapacitete shranjevanja pokojnikov, zato je civilna zaščita odredila odvoz vseh pokojnih in njihovo hrambo v prostorih na pokopališču Dobrava. V pogrebnem podjetju Maribor kapacitete še lahko prilagajajo, kažejo pa se potrebe tudi iz drugih občin.