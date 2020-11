Janša: Ministrstva v pripravo na množično prostovoljno testiranje na novi koronavirus Primorske novice Glede na stanje epidemije in posvet na ravni EU so pristojna ministrstva včeraj dobila nalogo, da najpozneje do 5. decembra pripravijo vse potrebno za množično prostovoljno testiranje na novi koronavirus ter vzpostavitev programa za registracijo kandidatov za prostovoljno cepljenje, je na twitterju zapisal premier Janez Janša.

