Včeraj je bilo ob opravljenih 5596 testih potrjenih 1302 pozitivnih primerov. Delež pozitivnih testov je včeraj znašal 23,27 %, kar je nekoliko manj kot pretekle dni, a še vedno kaže na to, da se epidemija še ne umirja in da se število okužb še vedno znižuje (pre)počasi, je pojasnil Jelko Kacin. Hospitaliziranih je bilo 1299 pacientov oziroma 7 več kot dan prej. Intenzivno nego so včeraj potrebova ...