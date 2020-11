Liga prvakov: Štirje klubi že v osmini finala, Blažič v izdihljajih ostal brez točke v Torinu Večer Nogometaši Seville, Chelseaja, Juventusa in Barcelone so že v osmini finala lige prvakov. Slednja je v 4. krogu gostovala v Kijevu pri Dinamu Benjamina Verbiča in zmagala s 4:0. Ferencvaros je z Miho Blažičem v Torinu proti Juventusu izgubil z 1:2, Leipzig pa je brez pomoči Kevina Kampla izgubil proti PSG z 0:1.

Sorodno















Oglasi