V živo: Iličić v polno na slovitem Anfieldu SiOL.net Danes so v 4. kroga lige prvakov pravkar na delu Jan Oblak, Samir Handanović in Josip Iličić, slovenski sodnik Slavko Vinčić pa deli pravico na dvoboju v Madridu. V obračunu torkovega večera je bil PSG z 1:0 boljši od RB Leipziga Kevina Kampla. Poleg Kampla sta izgubila Benjamin Verbič (Dinamo Kijev) in Miha Blažič (Ferencvaroš), ki sta tako že po štirih tekmah izgubila vse možnosti za uvrstitev v izločilne boje.

