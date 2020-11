Prve okužbe potrdili tudi v enoti Idrija Primorske novice Prve okužbe z novim koronavirusom so potrdili v še enem domu starejših na severnem Primorskem, in sicer v enoti Idrija tamkajšnjega Doma upokojencev. Kot so zapisali na svoji spletni strani, je okuženih sedem zaposlenih in šest stanovalcev. Slednji so bili takoj premeščeni v rdečo cono in imajo bodisi blage znake bolezni ali so brez njih.

Sorodno

































































































Oglasi